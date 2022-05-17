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Новости 12:58

Рост цен на дешевые унитазы достиг 70%

фото ЗакС политика Рост цен на дешевые унитазы достиг 70%

Рост цен на некоторые образцы сантехники в России с февраля по апрель достиг 70%, о чем пишет РБК, опираясь на данные компании Pridex: последняя сравнила динамику цен с аналогичным периодом предыдущего года. Сильнее всего подорожали унитазы, раковины и смесители эконом-класса.

Компания, проводившая исследование, объясняет тенденцию косвенным следствием санкций: после массового ухода с российского рынка западных фирм китайские производители воспользовались ситуацией повышенного спроса на сантехнику. На ценообразование повлияло также усложнение логистических цепочек. Унитазы и раковины из премиального сегмента при этом подорожали не столь значительно: рост цен на них в среднем не превышает 25%.

На прошлой неделе стало известно о том, что с февраля автомобильные запчасти на российском рынке в среднем подорожали на 30%.


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