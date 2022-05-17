Старинные сооружения на Гутуевском острове хотят лишить статуса памятников

Активисты из петербургского движения "Живой город" выразили свое несогласие с выводами экспертизы, которая 16 мая появилась на сайте КГИОП. Документ посвящен нескольким строениям на Межевом канале. Речь идет о "Комплексе зданий и сооружений Санкт-Петербургского торгового порта", который внесен в реестр историко-культурных памятников и который состоит из здания холодильника, электростанции и двух зданий складов. Все сооружения построены не позднее первой четверти XX века.

Столичный эксперт Александр Савинич, как пишут градозащитники, "не утруждает себя особой аргументацией" в своих выводах о необходимости снять комплекс зданий с государственной охраны. Автор документа настаивает на утилитарности зданий.

Общественные обсуждения экспертизы продлятся до 7 июня.

фото: citywalls.ru