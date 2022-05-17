Миронов предложил перенести проведение сентябрьских выборов на более поздний срок

Лидер справороссов Сергей Миронов выступил 17 мая на пленарном заседании Госдумы с предложением перенести на более поздний срок проведение выборов в 2022 году. Попутно он сравнил президента Владимира Путина с опорой палатки, передает "Московский комсомолец".

Свое предложение о переносе Миронов обосновал, сославшись на проводимую сейчас спецоперацию на Украине. " У нас должно быть единение, все как один. А на выборах мы должны будем бороться друг с другом, — поведал депутат коллегам. — Мы все поддерживаем президента и спецоперацию, а на выборах мы должны будем говорить о том, с чем не согласны".

Вместо проведения выборов Миронов предложил перенаправить деньги в армию. Также он призвал дождаться "настоящей позитивной русской элиты, которая куется сейчас на фронтах спецоперации", после чего заняться выборами.

Стремясь придать своей речи больше образности, справоросс сравнил Россию с шатровой палаткой. "Сегодня наша страна как шатровая палатка, и держится она на одной опоре — нашем президенте. Не дай бог эта опора рухнет — рухнет вся палатка", — заявил он с трибуны.

Ранее Миронов рассказал о массе обращений от людей, которые якобы выступают против проведения выборов в 2022 году. "На мой взгляд — правильные вопросы ставят люди", — отметил он в своем Telegram-канале.

Между тем, сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг возможность переноса выборов в России. "Нет, никаких решений на этот счёт не принималось", — приводит его слова РИА "Новости".