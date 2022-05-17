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Выборы 2021

Новости 13:35

Миронов предложил перенести проведение сентябрьских выборов на более поздний срок

фото ЗакС политика Миронов предложил перенести проведение сентябрьских выборов на более поздний срок

Лидер справороссов Сергей Миронов выступил 17 мая на пленарном заседании Госдумы с предложением перенести на более поздний срок проведение выборов в 2022 году. Попутно он сравнил президента Владимира Путина с опорой палатки, передает "Московский комсомолец".

Свое предложение о переносе Миронов обосновал, сославшись на проводимую сейчас спецоперацию на Украине. " У нас должно быть единение, все как один. А на выборах мы должны будем бороться друг с другом, — поведал депутат коллегам. — Мы все поддерживаем президента и спецоперацию, а на выборах мы должны будем говорить о том, с чем не согласны".

Вместо проведения выборов Миронов предложил перенаправить деньги в армию. Также он призвал дождаться "настоящей позитивной русской элиты, которая куется сейчас на фронтах спецоперации", после чего заняться выборами.

Стремясь придать своей речи больше образности, справоросс сравнил Россию с шатровой палаткой. "Сегодня наша страна как шатровая палатка, и держится она на одной опоре — нашем президенте. Не дай бог эта опора рухнет — рухнет вся палатка", — заявил он с трибуны.

Ранее Миронов рассказал о массе обращений от людей, которые якобы выступают против проведения выборов в 2022 году. "На мой взгляд — правильные вопросы ставят люди", — отметил он в своем Telegram-канале.

Между тем, сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг возможность переноса выборов в России. "Нет, никаких решений на этот счёт не принималось", — приводит его слова РИА "Новости".

 


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