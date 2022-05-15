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Выборы 2021

Новости 11:30

Миронов усомнился в целесообразности проведения выборов

фото ЗакС политика Миронов усомнился в целесообразности проведения выборов

Лидер справедливороссов Сергей Миронов рассказал о массе поступающих к нему обращений от людей, считающих, что в нынешнем году незачем проводить выборы. Политик дал понять, что разделяет эту точку зрения и пообещал посвятить проблеме свое выступление в Госдуме на ближайшем пленарном заседании 17 мая.

"На мой взгляд – правильные вопросы ставят люди", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

В частности, правильным он считает сомнение в необходимости тратить деньги на политическую борьбу между теми, "кто безусловно поддерживает президента и проведение СВО".

Ранее с мыслью о нецелесообразности "во что бы то ни стало" проводить губернаторские выборы в условиях ведущейся спецоперации выступил другой депутат Госдумы – Виталий Милонов.


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