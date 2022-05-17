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ЛДПР предложила увеличить максимальный размер компенсации по банковским вкладам

фото ЗакС политика ЛДПР предложила увеличить максимальный размер компенсации по банковским вкладам

Фракция ЛДПР внесла в Законодательное собрание Петербурга проект федеральной инициативы об увеличении с 1,4 до 3 млн рублей максимальный предел страхового возмещения по банковским вкладам.

"Роль банковских вкладов в жизни общества как средства сохранения денежных средств в текущих обстоятельствах не только не теряет свою актуальность, но и многократно усиливается. В связи с экономическими санкциями, непредсказуемостью фондового рынка и роста процентных ставок банковские вклады становятся надежным способом сохранения и сбережения денежных средств", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно закону "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", физлицо в страховом случае может получить всю сумму своего вклада. Однако она не должна превышать 1,4 млн рублей, даже если хранится на нескольких счетах.


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