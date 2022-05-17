Нилов: В ЛДПР не планируют объединяться с другими партиями

Замглавы ЛДПР Ярослав Нилов заявил 17 мая в своем Telegram-канале об отсутствии намерения либерал-демократов объединяться с иными партиями. Реплика депутата касалась заметки РИА "Новости" о том, что в "Родине" опровергают слухи объединении с ЛДПР, появившиеся ранее в Сети.

"Такая информация не рассматривается, как представитель партии могу сказать. Впервые слышим", — заявил информагентству представитель "Родины".

В свою очередь, Нилов отреагировал на вышедшую новость словами, что "в ЛДПР тоже никакого объединения ни с "Родиной", ни с какой-либо иной партией не рассматривается и не рассматривалось".

"Напомню, что принципиальной позицией лидера ЛДПР Жириновского всегда была самостоятельность партии", — добавил депутат и указал, что в 1999 году партия шла на выборы как "Блок Жириновского" единственный раз и "исключительно из-за недопуска ЛДПР к тем выборам".

В понедельник появились сведения о том, что нового лидера ЛДПР изберут на внеочередном съезде, который состоится 27 мая.