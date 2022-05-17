На зампреда ВООПИиК Кононова составили протокол о дискредитации армии

В отношении заместителя председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кононова составили административный протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Его дело 17 мая рассматривает Ленинский районный суд Петербурга.

Кононова хотят привлечь к ответственности за публикации в интернете. Статья КоАП о дискредитации использования Вооруженных сил предусматривает для физических лиц штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа достигает 200 тысяч рублей.

Представительница градозащитника попросила суд отложить заседание для ознакомления с материалами. Судья требование удовлетворила.

Напомним, о задержании Кононова СМИ сообщили днем 17 мая. Сам градозащитник отмечает, что формально его никто не задерживал и он просто был приглашен в Центр по исполнению административного законодательства УМВД по Адмиралтейскому району.

Константин Леньков