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Новости 14:21

На зампреда ВООПИиК Кононова составили протокол о дискредитации армии

фото ЗакС политика На зампреда ВООПИиК Кононова составили протокол о дискредитации армии

В отношении заместителя председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кононова составили административный протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Его дело 17 мая рассматривает Ленинский районный суд Петербурга. 

Кононова хотят привлечь к ответственности за публикации в интернете. Статья КоАП о дискредитации использования Вооруженных сил предусматривает для физических лиц штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа достигает 200 тысяч рублей. 

Представительница градозащитника попросила суд отложить заседание для ознакомления с материалами. Судья требование удовлетворила. 

Напомним, о задержании Кононова СМИ сообщили днем 17 мая. Сам градозащитник отмечает, что формально его никто не задерживал и он просто был приглашен в Центр по исполнению административного законодательства УМВД по Адмиралтейскому району. 

Константин Леньков


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