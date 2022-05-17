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Новости 15:08

В Псковской области закрыли дело учительницы, которая сфотографировалась с пацифистским плакатом

фото ЗакС политика В Псковской области закрыли дело учительницы, которая сфотографировалась с пацифистским плакатом

Суд в Псковской области не нашел состава правонарушения в материалах административного дела, которое по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил) завели на местную учительницу Любовь Жильцову. Как пишет издание "Север.Реалии"*, правоохранители оформили протокол на 61-летнюю женщину из-за того, что она сфотографировалась в здании школы с плакатом, на котором был написан один из наиболее популярных пацифистских лозунгов. В конце февраля это изображение Жильцова разместила в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте". Во время судебного заседания она отказалась признавать свою вину.

Отметим, что ранее лидера псковского отделения "Яблока" Льва Шлосберга уже дважды оштрафовали по делу о дискредитации армии, назначив два взыскания по 32 тысячи рублей каждое. Оштрафовали по ст. 20.3.3 КоАП также его супругу Жанну.

*Минюст внес "Север.Реалии" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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