Парламент Финляндии абсолютным большинством голосов одобрил вступление в НАТО

Парламент Финляндии одобрил 17 мая предложение о вступлении страны в НАТО, сообщило 17 мая РИА "Новости". Как отмечает агентство, из 200 депутатов 188 выступили за присоединение к альянсу.

Ожидается, что следом за этим правительство внесет официальное предложение на рассмотрение президента страны. Предполагается, что находящийся с визитом в Швеции глава Финляндии Саули Ниинисте одобрит документ дистанционно.

Известие о результатах голосования уже прокомментировали в российском парламенте. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал отказ Финляндии от нейтрального статуса "предательством" и предположил, что власти соседней страны "лишь притворялись другом России, выторговывая от соседства с нами экономические преференции". "С соседями, которые не имеют держать слово и готовы при первой возможности бросить камень в спину, нам больше не по пути. У России есть куда надежнее друзья и союзники", — объявил депутат.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО. Подписанный документ будет подан одновременно с аналогичной бумагой из Финляндии.