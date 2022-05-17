Госдума приняла в первом чтении законопроект о страницах органов власти в соцсетях

Законопроект об обязательном ведении органами власти аккаунтов в социальных сетях большинством голосов поддержали депутаты Госдумы, рассматривая инициативу в первом чтении. Пресс-служба федерального парламента отмечает, что в случае принятия закона обязанность иметь свою официальную страницу ляжет в том числе на подведомственные госучреждения и органы местного самоуправления.

Единоросс Александр Хинштейн, возглавляющий комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, подсчитал, что суммарная аудитория всех пабликов, которые ведутся от лица органов власти, уже превышает 40 млн пользователей.

"Реализация этого закона не потребует каких‑то усилий. Но всегда наличие нормы закона лучше, чем просто добрая воля. Мы рассчитываем на то, что законопроект будет принят", - считает парламентарий.

Среди основных декларируемых целей законопроекта - расширение способов доступа к информации о деятельности депутатов и чиновников.