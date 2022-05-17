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Беглов наградил Миллера и договорился о расширении автобусного парка на сжиженном газе

фото ЗакС политика Беглов наградил Миллера и договорился о расширении автобусного парка на сжиженном газе

Губернатор Александр Беглов и глава "Газпрома" Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве города и компании в деле расширения использования сжиженного природного газа в качестве топлива для общественного транспорта, сообщила 17 мая пресс-служба градоначальника.

Документ рассчитан на 2022-2028 годы. В соответствии с соглашением, "Газпром" обязуется проработать возможность СПГ для заправки автобусов, в то время как город продолжит расширять объемы автобусного парка на газомоторном топливе. Для реализации соглашения стороны намерены составить "дорожную карту".

Комментируя подписанный документ, Беглов напомнил о разворачивающейся в Петербурге транспортной реформе, первый этап которой стартовал 1 апреля.

"По плану коммерческие транспортные предприятия в этом году должны вывести на улицы города 2 794 автобуса, работающих на газе. Из них 87 % будут использовать сжиженный природный газ, 13 % — компримированный природный газ", — заявил он. Губернатор уточнил, что на первом этапе на улицы вышли 864 автобуса на газомоторном топливе, а с 1 июня к ним присоединятся еще 693 автобуса. Спустя еще полтора месяца ожидается выход на линии еще 1 244 автобусов на газовом топливе.

Также в ходе встречи Беглов вручил Миллеру знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Месяцем ранее вице-губернатор Максим Соколов заявил о рисках срыва второго и третьего этапов транспортной реформы в Петербурге. По его словам, в апреле городу не хватало четырех миллиардов рублей на закупку автобусов на газомоторном топливе.


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