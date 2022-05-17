Петербургские школьники смогут сдавать ЕГЭ без масок

В Петербурге сделали необязательным ношение масок для выпускников во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета по образованию Наталию Путиловскую. Правило, однако, не распространяется на остальных участников экзамена.

"Для организаторов ЕГЭ, педагогов, общественных наблюдателей и других взрослых наличие маски в период проведения экзамена обязательно", - объявила чиновница.

В дни экзамена, по словам Путиловской, также сохранится процедура обязательной термометрии участников. ЕГЭ в Петербурге в нынешнем году продлится с 26 мая по 2 июля.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Александр Беглов в обращении к главному санитарному врачу РФ Анне Поповой отметил, что эпидобстановка в городе позволяет отменить масочный режим.