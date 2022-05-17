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Новости 17:06

Мариинский дворец откроется для экскурсантов в "Ночь музеев"

фото ЗакС политика Мариинский дворец откроется для экскурсантов в "Ночь музеев"

Здание петербургского Заксобрания впервые поучаствует в акции "Ночь музеев", гласит сообщение на сайте петербургского парламента. Экскурсионные группы  для осмотра Мариинского дворца пустят 21 мая с 17:00 до 22:00.

Известие прокомментировал спикер Заксобрания Александр Бельский. Назвав здание постройки Андрея Штакеншнейдера "жемчужиной Северной столицы", он пообещал обсудить после "Ночи музеев" возможность проведения экскурсий во дворце на регулярной основе.

"Это не только памятник архитектуры — это здание, тесно связанное с историей города и всей России. Построенный как свадебный подарок императора Николая I для своей дочери, великой княгине Марии Николаевне, он стал впоследствии одним из центров государственного управления, колыбелью российского парламентаризма. Знакомство с его историей, с его интерьерами должно быть доступно для петербуржцев и для гостей города", — заявил Бельский.

Всероссийская акция "Ночь музеев" состоится в ночь 21 на 22 мая. Акция проходит ежегодно в ближайшую к Международному дню музеев (18 мая) ночь с субботы на воскресенье.


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