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Новости 17:29

Ленобласть готовит к ПМЭФ стенд с виртуальным Дрозденко

фото ЗакС политика Ленобласть готовит к ПМЭФ стенд с виртуальным Дрозденко

На грядущем Петербургском международном экономическом форуме Ленобласть рассчитывает подписать более 20 соглашений на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей, сообщила 17 мая пресс-служба администрации региона.

"Инвестпортфель региона пополнится проектами складских логистических комплексов, портовых терминалов, промышленных предприятий, а также проектами в сфере ветроэнергетики", — выразили надежду областные чиновники.

Стенд региона на ПМЭФ посвятят "зеленой экономике", а в его элементы включат мебель и декоративные панели местного производства. Кроме того, гостей планируют завлекать местными угощениями и фотозоной с дополненной реальностью, где "каждый желающий сможет сделать фото с виртуальным губернатором" Александром Дрозденко.

Ранее стало известно о подорожании стандартных билетов на ПМЭФ почти до миллиона рублей за штуку.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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