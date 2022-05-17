ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:58

Суд в Петербурге арестовал задержанного на протестной акции в марте

фото ЗакС политика Суд в Петербурге арестовал задержанного на протестной акции в марте

Фрунзенский районный суд рассмотрел административное дело петербуржца Даниила Гавшина, задержанного на пацифистской акции 6 марта, сообщил проект "ОВД-Инфо"*. Интересы горожанина представлял адвокат Рафаиль Поляков.

Суд признал Гавшина виновным в участии в несанкционированной акции, создавшей помехи функционированию транспортной и иной инфраструктуры либо же проходу граждан (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). В результате мужчине назначили восемь суток ареста.

Ранее полиция задержала жительницу Кронштадта Анну Мерлухину из-за прикрепленной к велосипеду пацифистской таблички. Из-за загруженности судьи задержанную отпустили под обязательство о явке.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама