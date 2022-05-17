Суд в Петербурге арестовал задержанного на протестной акции в марте

Фрунзенский районный суд рассмотрел административное дело петербуржца Даниила Гавшина, задержанного на пацифистской акции 6 марта, сообщил проект "ОВД-Инфо"*. Интересы горожанина представлял адвокат Рафаиль Поляков.

Суд признал Гавшина виновным в участии в несанкционированной акции, создавшей помехи функционированию транспортной и иной инфраструктуры либо же проходу граждан (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). В результате мужчине назначили восемь суток ареста.

Ранее полиция задержала жительницу Кронштадта Анну Мерлухину из-за прикрепленной к велосипеду пацифистской таблички. Из-за загруженности судьи задержанную отпустили под обязательство о явке.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов