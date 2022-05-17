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Новости 18:18

Мантуров анонсировал появление летом товаров, ввезенных по параллельному импорту

фото ЗакС политика Мантуров анонсировал появление летом товаров, ввезенных по параллельному импорту

Первые потребительские товары, ввезенные по параллельному импорту в Россию, появятся в магазинах этим летом, сообщило 17 мая РИА "Новости" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

"Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но, думаю, примерно через месяц", — заявил министр, отвечая на вопрос о сроках поступления товаров по параллельному импорту.

Параллельный импорт предполагает ввоз в Россию товаров без разрешения правообладателя. Подобную практику легализовал в конце марта премьер-министр Михаил Мишустин. В начале мая Минпромторг выпустил перечень товаров для такого варианта ввоза, насчитывающий 96 позиций.


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