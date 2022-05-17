Пандемия сократила среднюю продолжительность жизни россиян на три-четыре года

Пандемия коронавируса негативно сказалась на средней продолжительности жизни россиян, сообщило 17 мая ТАСС со ссылкой на директора Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Сергея Рязанцева. Средняя продолжительность жизни мужчин в стране сократилась на 2,8 лет, женщин — на 3,7 года, заявил ученый.

По словам Рязанцева, с середины 2000-х годов в России наблюдался рост средней продолжительности жизни, так что в итоге по этому показателю страна приблизилась к уровню государств Восточной и Центральной Европы. "Но пандемия сократила среднюю продолжительность жизни, отобрав за два года фактически 29 % и 58 % всего прироста, который мы имели и достигли в предыдущий годы", — рассказал демограф.

Согласно приведенным Рязанцевым данным, в 2021 году ковид унес жизни 467 тысяч россиян. Этот показатель "варьировался в региональном разрезе: от Тывы в 11 % прироста до 50 % в Ингушетии", а в 50 регионах прирост числа умерших в 2021 году оказался значительнее показателей 2020 года.

Ранее в Петербурге комздрав сообщил о снижении доли положительных результатов тестов на ковид. Если неделей ранее их доля составляла 7,46 %, то в понедельник сообщалось о 5,36 %.

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