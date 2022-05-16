Только один из 20 тестов на ковид в Петербурге оказывается положительным

В Петербурге снизилась доля положительных результатов тестирования на коронавирус, сообщили 16 мая в комитете по здравоохранению. Согласно заявлению, за неделю их доля сократилась более чем на 2 %.

"В Петербурге продолжает снижаться доля положительных находок при проведении ПЦР-диагностики на COVID-19. Сейчас эта цифра составляет 5,36 %. Неделей ранее эта цифра составляла 7,46 %", — гласит опубликованное в Telegram-канале комздрава сообщение.

На прошлой неделе губернатор Александр Беглов продлил действие антиковидных ограничений в Петербурге до 15 июня. Перед этим он обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отменить масочный режим в городе.

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