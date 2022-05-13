Беглов продлил коронавирусные ограничения до середины июня

Действие ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавируса, продлено в Петербурге до 15 июня, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора. Соответствующие изменения в постановление № 121 подписал Александр Беглов.

Как уточнили в пресс-службе, продлению подлежат все не отмененные ранее запреты.

Сегодня же Беглов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разрешить отмену обязательного ношения масок в общественных местах Петербурга. "В случае получения положительного ответа требование носить маски будет отменено", — уточнили в Смольном.

Ранее глава городского Управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что отмена масочного режима находится не в ее власти, поскольку вводила его непосредственно Попова.

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