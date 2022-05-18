Путин намерен очно выступить на ПМЭФ-2022

Владимир Путин собирается принять очное участие в Петербургском международном экономическом форуме на сессии, которая пройдёт 17 июня, уведомил ТАСС кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Какие ещё будут встречи — будем смотреть по ситуации, но подготовка сейчас идёт, она вступает в финальную стадию", — уточнил чиновник.

По словам Пескова, выступление Путина на нынешнем ПМЭФ "будет весьма содержательным". Уточним, что обычно в последнее время, появляясь на различных государственных мероприятиях, президент РФ большую часть времени посвящает рассуждениям о событиях на Украине. К примеру, во время посещения космодрома "Восточный".

Юбилейный, 25-й по счёту, ПМЭФ пройдёт с 15 по 18 июня.