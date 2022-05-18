По итогам проверок КСП в 2021 году возбудили 4 уголовных дела

После аудита Контрольно-счетной палаты Петербурга в 2021 году региональная прокуратура вынесла 52 представления, сообщил председатель КСП Константин Желудков во время выступления в ЗакСе 18 мая.

Результатом четырех проверок стали уголовные дела.

- Это не самоцель. Мы к этому не стремимся, - уточнил Желудков.

Кроме того, проверки к административной ответственности привлекли четырех должностных лиц, а к дисциплинарной ответственности - двадцать человек. Принесено пять протестов на незаконные правовые акты.

Желудков отметил, что всего за год палата провела 279 мероприятий: 40 контрольных и 239 экспертно-аналитических. Общий объем проверенных средств превысил 288 млрд рублей.

Сергей Еремеев