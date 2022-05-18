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Новости 12:20

Петербург намерен усилить научное сотрудничество с Белоруссией

фото ЗакС политика Петербург намерен усилить научное сотрудничество с Белоруссией

Петербург собирается продолжать научную кооперацию с Белоруссией, сообщил городской глава Александр Беглов в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, информирует пресс-служба Смольного.

В эти минуты в Гатчине проходит заседание коллегий Минобрнауки, Мипросвещения совместно с республиканскими Минобразования и Государственным комитетом по науке и технологиям.

Беглов отметил важность взаимодействия с дружественными странами в условиях изолированности РФ от остального мира ввиду "спецоперации".

"К примеру, вижу огромный потенциал в сотрудничестве с белорусскими исследователями. Перспективное направление – высокие технологии и IT-сфера. Мы в Петербурге сегодня активно поддерживаем молодых ученых – есть гранты, премии, именные стипендии", - высказался во время дискуссии Беглов.

Чиновники обеих стран обсуждают вопросы создания единого научно-технологического и образовательного пространства, а также реализацию совместных инновационных проектов, образование.

Ранее, напомним, в Горном университете появились уникальные тренажёры БЕЛАЗа, которые впечатлили петербургского градоначальника.


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