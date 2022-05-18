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Новости 13:12

Tele2 хочет отсудить у Nokia почти полмиллиарда рублей из-за срыва поставок техники

фото ЗакС политика Tele2 хочет отсудить у Nokia почти полмиллиарда рублей из-за срыва поставок техники

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление от мобильного оператора Tele2, который требует взыскать с российской "дочки" Nokia 478 млн рублей, передает "Интерфакс".

Истец утверждает, что еще до введения антироссийских санкций, связанных со спецоперацией на Украине, технологическая компания начала нарушать условия контракта. В результате заказчик недополучил оборудование.

"Компания допустила нарушения, включая несоблюдение сроков поставки. При этом ответчик не предоставил ответа на наши обращения и не пытался предложить какие-либо варианты урегулирования", - рассказали информагентству в Tele2.

Напомним, что в апреле Nokia объявила об уходе с российского рынка в знак несогласия с действиями РФ на Украине. При этом компания выразила готовность содействовать бесперебойной работе российских телекоммуникационных сетей. На Россию приходилось 2% от ее выручки.


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