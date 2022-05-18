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Выборы 2021

Новости 15:05

Единороссы выступили против переноса осенних выборов

фото ЗакС политика Единороссы выступили против переноса осенних выборов

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак озвучил позицию своей партии относительно сроков проведения ближайшей выборной кампании: он и его единомышленники выступают против возможного переноса осеннего голосования на более поздний срок. По мысли Турчака, апеллирующего к Конституции, российский народ недопустимо лишать электоральных прав ни под каким предлогом.

"Во-вторых, политическая конкуренция не ослабляет страну, а напротив, делает её сильнее. Тем более, что в главном — значении и оправданности СВО — все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус", - гласит его цитата, опубликованная на сайте "ЕдРа".

Турчак также не согласился с тем тезисом, что сегодня не лучший момент для политических споров.

"Наша партия единственная, кто проводит предварительное голосование и опирается на мнение избирателей уже на этапе подбора кандидатов и формирования списков. Процедура в самом разгаре", - отметил сенатор.

Ранее с инициативой переноса выборов в стенах Госдумы выступил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов, посчитавший, что в стране имеется консолидированная позиция относительно военной спецоперации на Украине. Деньги вместо избирательной кампании он предложил потратить на Вооруженные силы.


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