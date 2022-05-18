Единороссы выступили против переноса осенних выборов

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак озвучил позицию своей партии относительно сроков проведения ближайшей выборной кампании: он и его единомышленники выступают против возможного переноса осеннего голосования на более поздний срок. По мысли Турчака, апеллирующего к Конституции, российский народ недопустимо лишать электоральных прав ни под каким предлогом.

"Во-вторых, политическая конкуренция не ослабляет страну, а напротив, делает её сильнее. Тем более, что в главном — значении и оправданности СВО — все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус", - гласит его цитата, опубликованная на сайте "ЕдРа".

Турчак также не согласился с тем тезисом, что сегодня не лучший момент для политических споров.

"Наша партия единственная, кто проводит предварительное голосование и опирается на мнение избирателей уже на этапе подбора кандидатов и формирования списков. Процедура в самом разгаре", - отметил сенатор.

Ранее с инициативой переноса выборов в стенах Госдумы выступил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов, посчитавший, что в стране имеется консолидированная позиция относительно военной спецоперации на Украине. Деньги вместо избирательной кампании он предложил потратить на Вооруженные силы.