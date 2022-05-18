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Новости 15:26

Суд в Москве заочно арестовал экс-замдиректора "Аэрофлота", критиковавшего спецоперацию

фото ЗакС политика Суд в Москве заочно арестовал экс-замдиректора "Аэрофлота", критиковавшего спецоперацию

Эмигрировавшему бывшему замдиректора "Аэрофлота" Андрею Панову Хорошевский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заочного ареста, передает РБК. Против него возбудили дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК), по которому он рискует лишиться свободы на срок до десяти лет. Следствие усматривает криминал в том, как заключался и исполнялся контракт на 200 млн рублей, который в 2019 году авиакомпания Панова заключила с американской фирмой Bain.

Бывший топ-менеджер убежден в политическом характере своего преследования: следственные действия начались на следующий день после его публичной критики в адрес российской военной спецоперации на Украине, опубликованной в Financial Times.

"Обвинения появились через три года после одобрения маркетинговой стратегии советом директоров, в который входили три министра транспорта и два гендиректора "Аэрофлота" разных лет", - заметил фигурант дела.

В своей газетной колонке Панов призывал госкомпании саботировать исполнение контрактов, чтобы таким образом повлиять на ход военной спецоперации.


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