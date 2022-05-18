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Новости 15:50

В России перестали производить вакцину "КовиВак"

фото ЗакС политика В России перестали производить вакцину "КовиВак"

Компания "Нанолек", выпускающая вакцину против коронавируса "КовиВак", за последние пять месяцев не получала от Минздрава заказов на производство новых партий препарата, в связи с чем оно прекратилось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора компании Максима Стецюка.

"И у нас, и у центра Чумакова есть она на складах, но мы пока не поставляем, потому что поставляем ее только по заявке Минздрава, а заявки нет", - рассказал он, уточнив, что невостребованными лежат на складах около 3 млн доз.

Накануне вечером о длительном отсутствии заявок рассказали также производители "Спутника V". Тем временем в Минздраве уверены, что в России имеется достаточный запас вакцины от COVID-19. 

"Текущие остатки препаратов в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность регионов", - заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

В Петербург "КовиВак", разработанный центром имени Чумакова, в последний раз привозили в январе.


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