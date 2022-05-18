ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:18

Граничащий с Ленобластью таможенный пункт Иматра сократил время работы ввиду снижения грузоперевозок

фото ЗакС политика Граничащий с Ленобластью таможенный пункт Иматра сократил время работы ввиду снижения грузоперевозок

Финская таможня приняла решение ограничить время работы пропускного пункта Иматра, граничащего с Ленинградской областью, ввиду снижения грузопотока, входящего в Россию, информирует пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

"Пост Иматра, который является сопредельным пунктом пропуска на российской стороне МАПП Светогорск, с 16 мая производит таможенное оформление грузового транспорта с 6:30 до 22:30", — уточняет СЗТУ.

Ранее пропускной пункт работал круглосуточно. Коррективы в его работу внесли ввиду снижения общего количества коммерческих трансграничных грузоперевозок на границе с Россией.

МАПП Светогорск при этом продолжает функционировать в круглосуточном режиме.

Напомним, что в конце марта на границе Псковской области и Эстонии можно было наблюдать огромные очереди из фур.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама