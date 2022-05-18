Граничащий с Ленобластью таможенный пункт Иматра сократил время работы ввиду снижения грузоперевозок

Финская таможня приняла решение ограничить время работы пропускного пункта Иматра, граничащего с Ленинградской областью, ввиду снижения грузопотока, входящего в Россию, информирует пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

"Пост Иматра, который является сопредельным пунктом пропуска на российской стороне МАПП Светогорск, с 16 мая производит таможенное оформление грузового транспорта с 6:30 до 22:30", — уточняет СЗТУ.

Ранее пропускной пункт работал круглосуточно. Коррективы в его работу внесли ввиду снижения общего количества коммерческих трансграничных грузоперевозок на границе с Россией.

МАПП Светогорск при этом продолжает функционировать в круглосуточном режиме.

Напомним, что в конце марта на границе Псковской области и Эстонии можно было наблюдать огромные очереди из фур.