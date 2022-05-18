Депутат Романов призвал Ростуризм теснее взаимодействовать с Госдумой

Петербургский депутат из Госдумы Михаил Романов считает, что ему и его коллегам не хватает коммуникации с Ростуризмом при разработке инициатив и принятии решений в профильной для ведомства сфере. Эту мысль он озвучил 18 мая, когда пленарное заседание посетила глава Ростуризма Зарина Догузова с тем, чтобы обсудить готовящийся законопроект, связанный с поддержкой внутреннего туризма. По мнению Романова, Догузовой и ее коллегам имеет смысл чаще советоваться с депутатами насчет тех или иных туристических направлений, поскольку депутаты могут лучше знать ситуацию в регионах.

"Большая проблема туристической сферы — в рассогласованности действий различных ведомств, которые связаны с отраслью — сервис, перевозчики, дорожная инфраструктура, кадры и так далее… Все это влияет на ценообразование в туристической индустрии, которое на данный момент настолько слабо регулируется, что социально ориентированной эту отрасль назвать крайне сложно", - отметил единоросс.

Критика с его стороны также коснулась прошлогодней ситуации, когда бюджетные деньги, направленные на субсидирование авиационных чартеров по России, не были потрачены туроператорами даже на треть. Прошлогодняя ситуация стала для Романова еще одним аргументом в пользу дополнительного законодательного регулирования отрасли.