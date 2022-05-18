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Новости 18:38

Суд в Петербурге запретил видеоролик, пропагандирующий идеи субкультуры АУЕ*

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил видеоролик, пропагандирующий идеи субкультуры АУЕ*

Кировский районный суд Петербурга удовлетворил иск заместителя военного прокурора 301-й военной прокуратуры гарнизона, который требовал запретить распространение в России клипа под названием "Арестантский уклад един"*. 

По мнению заявителя, музыкальное произведение, изобилующее нецензурной бранью, и его видеоряд популяризируют противоправное поведение, а также ставят правила и понятия так называемых воров в законе выше действующих государственных законов. Суд с выводами истца согласился.

Примечательно, что по состоянию на вечер 18 мая видео доступно в России без включенного VPN.

Двумя неделями ранее все тот же Кировский районный суд запретил клип певицы Инстасамки, посчитавший, что он тоже пропагандирует ценности и образ жизни АУЕ*. 

*Движение АУЕ внесено Минюстом в перечень экстремистских организаций, его деятельность запрещена на территории РФ


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