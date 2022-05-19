В Роспотребнадзоре не ждут подъема заболеваемости коронавирусом

Существенный риск подъема заболеваемости COVID-19 в России в ближайшее время отсутствует, у большинства соотечественников имеется иммунитет к заболеванию, сообщило 19 мая РИА "Новости" со ссылкой на замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

"В ближайшее время какого-либо существенного подъема заболеваемости COVID-19 с большой долей вероятности не будет, так как сейчас большинство наших граждан уже так или иначе приобрело защиту против SARS-CoV-2 благодаря вакцинации или перенесенному заболеванию", — приводит слова Пшеничной информагентство.

При этом эпидемиолог напомнила о том, что со временем иммунитет снижается и потому к осени следует провакцинироваться, если подошел срок. Пшеничная также указала, что на фоне вакцинации и предшествующей циркуляции иных вариантов коронавируса подъем заболевания штаммом "омикрон" в странах мира оказался не столь значительным, как мог бы.

Ранее стало известно о прекращении выпуска в России вакцины "КовиВак".

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