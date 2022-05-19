Матвиенко высказалась за установку на границе советских памятников из Прибалтики

Спикер Совета Федерации высказалась в интервью "Известиям" 19 мая в пользу установки на российской границе советских памятников из Прибалтики в случае их сноса. При этом она назвала "каким-то средневековьем" ситуацию с монументами в этих странах.

"Мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить эти памятники там, где они сегодня стоят", — заявила Матвиенко, сославшись при этом на волю "многих жителей этих государств" и международные договоры.

"Но если уже дело дойдет до абсолютного беспредела и будет принято окончательное решение о сносе этих памятников, считаю, что их надо России, конечно, забрать, но не везти в Москву или другие регионы. А поставить на границе. Рижский — на границе с Латвией, а "Бронзового солдата" — на границе с Эстонией в Ленинградской области", — добавила спикер Совфеда.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил пожелание разместить в "Ивангороде у границы с Прибалтикой" рижский памятник советским солдатам в случае его сноса.