Бывшему проректору "Военмеха" присудили реальный срок по коррупционному делу

Суд в Петербурге отправил в колонию общего режима на три года и один месяц бывшего проректора по экономике и развитию "Военмеха" Виталия Игнатенко, которого обвинили в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

Согласно фабуле дела, осужденный смог в 2017-2019 годах похитить более 98 млн бюджетных рублей, заполнив акты о приеме подрядных работ заведомо ложными данными.

Другой криминальный эпизод, содержащийся в деле и вмененный Игнатенко, это получение им различных надбавок и премий от сотрудников вуза за работу, которой де-факто не было сделано. Таких бонусов фигурант с использованием должностного положения получил на сумму более 42 млн рублей.

Экс-проректора "Военмеха" обязали компенсировать государству более 113 млн рублей.