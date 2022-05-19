В России подросла суточная заболеваемость коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксировано 4 927 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил 19 мая федеральный оперштаб. Это больше, чем 4 732 новых случая, выявленных днем ранее.

При этом в стране снизилось количество госпитализаций за сутки (с 2 395 до 2 117), выздоровлений (с 6 134 до 5 952) и смертей от ковида (со 106 до 97).

В Петербурге наблюдается снижение относительно предыдущего дня уровня выявленных случаев COVID-19. Если 18 мая федеральный оперштаб отчитался о 361 новом пациенте, то в четверг — о 352 больных.

Также в городе наблюдается снижение выздоровлений (с 748 до 489) и госпитализаций (со 105 до 100). В то же время количество летальных исходов увеличилось с восьми до девяти.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии существенного риска подъема заболеваемости коронавирусом в стране в ближайшее время.

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