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Новости 11:49

Из-за нехватки привычной бумаги "Ведомости" начали печатать на белых листах

фото ЗакС политика Из-за нехватки привычной бумаги "Ведомости" начали печатать на белых листах

Генеральный директор газеты "Ведомости" Михаил Нелюбин рассказал об одной из технических проблем, возникших у его издания вследствие антироссийских санкций. Привычная фирменная бумага лососевого цвета, отличавшая газету, перестала быть доступной в России, и от ее использования с четверга вынужденно отказались.

"С 19 мая печатный выпуск газеты "Ведомости" начнет выходить на классической белой бумаге. Такое решение принято в связи с приостановкой поставок на российский рынок бумажной продукции европейских производителей", - приводит слова Нелюбина ТАСС.

Напомним, что санкции конца февраля и начала марта привели к тому, что в России образовался острый дефицит офисной бумаги, а цены в розничных магазинах на нее кратно выросли. В первый день апреля Минпромторг объявил, что нехватку бумаги удалось победить.


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