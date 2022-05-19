Из-за нехватки привычной бумаги "Ведомости" начали печатать на белых листах

Генеральный директор газеты "Ведомости" Михаил Нелюбин рассказал об одной из технических проблем, возникших у его издания вследствие антироссийских санкций. Привычная фирменная бумага лососевого цвета, отличавшая газету, перестала быть доступной в России, и от ее использования с четверга вынужденно отказались.

"С 19 мая печатный выпуск газеты "Ведомости" начнет выходить на классической белой бумаге. Такое решение принято в связи с приостановкой поставок на российский рынок бумажной продукции европейских производителей", - приводит слова Нелюбина ТАСС.

Напомним, что санкции конца февраля и начала марта привели к тому, что в России образовался острый дефицит офисной бумаги, а цены в розничных магазинах на нее кратно выросли. В первый день апреля Минпромторг объявил, что нехватку бумаги удалось победить.