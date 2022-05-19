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Новости 11:57

Законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи внесен в Госдуму

фото ЗакС политика Законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи внесен в Госдуму

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи "Большая перемена", законопроект появился 19 мая в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, целями движения станут подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, "включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей", создание возможностей для досуга и развития, участие в воспитании детей и их профориентации, а заодно "содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи".

В движение будут принимать детей по достижении шестилетнего возраста, организаторами воспитания и досуга станут взрослые наставники. Как отмечается, членство в организации будет сугубо добровольным.

"Принятие законопроекта позволит выстроить единую политику воспитания детей и молодежи в образовательных организациях, объединениях, движениях, сообществах и клубах, консолидировать и усилить поддержку, оказываемую детям и молодежи, повысить их общественную вовлеченность, выстроить непрерывную траекторию развития их на основе ценностей российского общества", — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось о возможности создания нового молодежного движения в России, причем в качестве даты объявления об этом назывался день столетия образования пионерии (то есть 19 мая).


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