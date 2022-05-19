Первая зарубежная фармкомпания покидает Россию

Американская фармкомпания Bristol-Myers Squibb (BMS) передает свой российский бизнес швейцарскому производителю Swixx BioPharma и прекращает проведение клинических испытаний в стране, сообщил 18 мая портал Vademecum. Как пишет издание, это первый случай ухода зарубежного фармпроизводителя из России.

Информацию об уходе BMS изданию подтвердил близкий к компании источник и два собеседника, работающих с ней. Сотрудникам российского отделения BMS предложили перейти на работу в Swixx BioPharma и пообещали компенсацию.

Как пишет Vademecum со ссылкой на Реестр клинических исследований, сейчас BMS исследует препарат от болезни Крона, работы должны завершиться в 2024 году. Ранее компания завершила клинические испытания препаратов от бляшечного псориаза и системной красной волчанки.

До сих пор зарубежные фармпроизводители объявляли лишь об ограничении своей деятельности в России, но не о прекращении ее. Неделей ранее в Минздраве говорили о том, что ни одна фармкомпания не покинула страну с начала спецоперации на Украине.

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