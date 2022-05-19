Международные отправления через "Почту России" станут дешевле

Минпромторг выделит "Почте России" 1,9 миллиарда рублей, благодаря чему должны будут снизиться тарифы на международные отправления. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр компании-монополиста.

Отмечается, что для получения средств организации пришлось проходить отбор. Субсидия достанется в рамках исполнения правительственного постановления. Последнее предусматривает "возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки на тарифы на международные почтовые отправления".

Отметим, что в конце февраля, вскоре после начала военной спецоперации на Украине россиян предупредили об увеличениях сроках доставки международных писем и посылок.