Депутат Алескеров предложил Роспотребнадзору не отключать горячую воду больше чем на неделю

Депутат петербургского парламента Андрей Алескеров обратился к главному санитарному врачу Анне Поповой с просьбой ограничить срок планового отключения горячей воды в жилых домах одной неделей. Начиная с прошлого года сроки профилактического отключения горячей воды никак не регулируются и могут быть назначены произвольно. Свою инициативу депутат в частности объясняет превратностями погоды в его регионе.

"В Санкт-Петербурге, с его сложным климатом, зачастую холодным и дождливым летом, длительное отключение горячей воды является серьезной проблемой, которая негативно отражается на жителях, делает их жизнь крайне некомфортной", - прокомментировал свой запрос справедливоросс в своем Telegram-канале.

В обращении в Роспотребнадзор депутат указывает, что описываемая им коллизия представляет собой "правовой пробел" в действующих санитарных правилах и нормах.