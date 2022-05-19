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Новости 12:55

Депутат Алескеров предложил Роспотребнадзору не отключать горячую воду больше чем на неделю

фото ЗакС политика Депутат Алескеров предложил Роспотребнадзору не отключать горячую воду больше чем на неделю

Депутат петербургского парламента Андрей Алескеров обратился к главному санитарному врачу Анне Поповой с просьбой ограничить срок планового отключения горячей воды в жилых домах одной неделей. Начиная с прошлого года сроки профилактического отключения горячей воды никак не регулируются и могут быть назначены произвольно. Свою инициативу депутат в частности объясняет превратностями погоды в его регионе.

"В Санкт-Петербурге, с его сложным климатом, зачастую холодным и дождливым летом, длительное отключение горячей воды является серьезной проблемой, которая негативно отражается на жителях, делает их жизнь крайне некомфортной", - прокомментировал свой запрос справедливоросс в своем Telegram-канале.

В обращении в Роспотребнадзор депутат указывает, что описываемая им коллизия представляет собой "правовой пробел" в действующих санитарных правилах и нормах.


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