Место "яблочника" в избиркоме занял сотрудник администрации Фрунзенского района

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 19 мая назначила членом территориального избиркома №63 сотрудника администрации Фрунзенского района Никиту Пунгина. До этого место в ТИК занимал представитель "Яблока", но он скончался, напомнил заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа. Вместо него партия должна была предложить другого члена комиссии - этого сделано не было, сообщил Зацепа:

- Здесь немножко нестандартная ситуация. <...> В период, установленный для приема предложений, партия "Яблоко" не откликнулась, предложения свои не представила.

Зампред ГИК добавил, что у "яблочников" была возможность и позже представить своего кандидата, но партия этого не сделала. При этом, поступило другое предложение: собрание избирателей по месту работы предложило в состав территориального избиркома №63 Никиту Пунгина, сказал Зацепа. Он уточнил, что Пунгин работает в администрации Фрунзенского района. Судя по ее сайту, полный тезка нового члена ТИК возглавляет отдел экономического развития района.

Территориальный избирком №63 организует выборы в муниципальном округе "Балканский". Он находится во Фрунзенском районе.

Напомним, ранее петербургское отделение "Яблока" завершило перерегистрацию своих членов. В итоге в рядах партии осталось около 200 человек из 600.

София Саттарова