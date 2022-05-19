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Новости 13:19

Место "яблочника" в избиркоме занял сотрудник администрации Фрунзенского района

фото ЗакС политика Место "яблочника" в избиркоме занял сотрудник администрации Фрунзенского района

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 19 мая назначила членом территориального избиркома №63 сотрудника администрации Фрунзенского района Никиту Пунгина. До этого место в ТИК занимал представитель "Яблока", но он скончался, напомнил заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа. Вместо него партия должна была предложить другого члена комиссии - этого сделано не было, сообщил Зацепа:

- Здесь немножко нестандартная ситуация. <...> В период, установленный для приема предложений, партия "Яблоко" не откликнулась, предложения свои не представила.

Зампред ГИК добавил, что у "яблочников" была возможность и позже представить своего кандидата, но партия этого не сделала. При этом, поступило другое предложение: собрание избирателей по месту работы предложило в состав территориального избиркома №63 Никиту Пунгина, сказал Зацепа. Он уточнил, что Пунгин работает в администрации Фрунзенского района. Судя по ее сайту, полный тезка нового члена ТИК возглавляет отдел экономического развития района. 

Территориальный избирком №63 организует выборы в муниципальном округе "Балканский". Он находится во Фрунзенском районе. 

Напомним, ранее петербургское отделение "Яблока" завершило перерегистрацию своих членов. В итоге в рядах партии осталось около 200 человек из 600. 

София Саттарова


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