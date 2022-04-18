Похудевшее "Яблоко"

Партия "Яблоко" завершила перерегистрацию, которая длилась почти 1,5 года. Ряды организации поредели на сотни человек. В Петербургском отделении из примерно 600 членов партии осталось около 200. Некоторые исключенные из "Яблока" в разговоре с ЗАКС.Ру заявили, что пока не планируют восстанавливать свой статус.

Федеральное бюро партии "Яблоко" еще в декабре 2020 года приостановило полномочия руководства петербургского отделения и запустило перерегистрацию его членов. Официальная причина такого решения — участие в делах политической организации тех, кто в нее не входит или исключен.

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский тогда заявил ЗАКС.Ру, что права членов партии перерегистрацией ущемлены не будут. Остаться в строю "яблочников" смогут все желающие, был уверен парламентарий.

Через год, в декабре 2021 года, все же не смогли пройти перерегистрацию как минимум три члена партии в Петербурге. Муниципального депутата МО "Литейный округ" Филиппа Погорелова и активиста Станислава Бессекерского исключили за открытые письма с критикой руководства, а мундепа из МО "Гражданка" Александра Гребёнкина — за поддержку депутата ЗакСа Михаила Амосова на выборах в парламент 2021 года, сообщили в "Яблоке".

Собеседования проходили с декабря 2021 года по март 2022 года, рассказал ЗАКС.Ру один из ответственных за процесс член "Яблока" Анатолий Голов. Он напомнил, что на перерегистрацию подали заявления около 300 человек. Больше 30 человек на собеседования не явились, уточнил Голов. По его словам, после второй неявки решение приняли без них — перерегистрацию люди не прошли.

- По остальным, с кем были собеседования. Примерно по 50 людям рекомендация партийной комиссии была не перерегистрировать их. Бюро поддержало нашу рекомендацию. По тем, кого мы предлагали перерегистрировать. По нескольким кандидатурам была дискуссия и по крайней мере по одной бюро приняло решение не перерегистрировать, - сообщил Голов.

Он уточнил, что формально статус членов партии люди потеряли 16 апреля — в день съезда "Яблока". На том же мероприятии приняли поправки в Устав. По некоторым из них теперь будет три уровня вхождения в партию: сторонник, кандидат и уже член. Также "яблочники" решили обязать самих себя следовать утвержденным ценностям партии:

"Все участники партии берут на себя обязательства руководствоваться в общественно-политической деятельности принципами и ценностями партии, соблюдать правила внутрипартийных дискуссий и публично придерживаться коллегиальной общепартийной позиции", - сказано на сайте "Яблока".

В тот же день стало известно о завершении перерегистрации. Муниципальные депутаты Никита Юферев (МО "Смольнинское") и Виталий Боварь (МО "Владимирский округ") сообщили на своих страницах в социальных сетях, что их исключили из "Яблока". Подававшие заявление на перерегистрацию и не прошедшие ее теперь получают статус сторонников "Яблока", рассказал Голов. Новоиспеченные сторонники партии могут в партийном арбитраже оспорить полученный отказ в регистрации в качестве члена.

Перерегистрация с исключениями из рядов проходила и в других российских регионах. В Москве выбывшие из "Яблока" решили создать свое политическое движение с таким же названием. Инициатором выступила депутат Московской городской думы Дарья Беседина, которая заявила о расколе в рядах "яблочников". Она заявила, что цель нового объединения — возрождение "Яблока" как демократической партии, к которой смогут примкнуть как действующие, так и бывшие члены партии.

Боварь и Юферев рассказали ЗАКС.Ру, что подавали заявление на перерегистрацию и проходили собеседование, но об их итогах им официально не сообщили.

- Мне дали понять, что в "Яблоке" мне не рады, - рассказал Боварь о собеседовании.

Он напомнил, что открыто поддерживал оппозиционера Алексея Навального с "Умным голосованием", осуждал исключение из партии Максима Каца и выступал против экс-депутата Александра Кобринского, о якобы неэтичном поведении которого писало издание "Холод". Это могло стать причиной для исключения из партии, предположил Боварь.

Муниципальные депутаты отметили, что "Яблоко" после съезда 16 апреля никаких списков исключенных не публиковало. Юферев сказал, что отдельно узнавал о собственной кандидатуре. Ему сообщили, что он больше в рядах партии не числится, уточнил мундеп МО "Смольнинское". Боварь рассказал, что тоже знает — его фамилии в перечне членов партии нет.

Оба мундепа не намерены оспаривать смену статуса на "сторонников" партии. И в другие организации пока вступать не намерены, добавили Юферев и Боварь. Они считают, что на фоне "специальной военной операции" России на Украине пока об этих вопросах задумываться не стоит.

Член "Яблока" Голов сообщил ЗАКС.Ру, что после съезда списки оставшихся членов не готовы. Их ожидают в ближайшие дни, уточнил он. При этом, по информации Голова, теперь в петербургском реготделении числится более 200 человек.

По его словам, порядка 15 человек вышли из партии самостоятельно. Всего в реготделении числилось 600 человек: половина — зарегистрированы, половина — нет, сообщил Голов. Он уточнил, что большинство зарегистрированных подали заявление на регистрацию, а незарегистрированных обзванивали и более 100 из них были признаны выбывшими из партии.

- Изменилась трактовка законодательства. Если раньше контролирующие органы считали, что возможно наличие зарегистрированных и незарегистрированных членов партии, то сейчас нам сказали: "Не должно быть незарегистрированных членов партии", - пояснил Голов.

Он отметил, что партии пришлось либо перевести людей в сторонники, либо регистрировать всех людей, но после этого не собрать кворум ни для одного собрания. В ближайшее время петербургское отделение "Яблока" намерено провести конференцию и выбрать региональное руководство, сообщил ЗАКС.Ру лидер "яблочной" фракции в Законодательном собрании города и член федерального политкомитета партии Александр Шишлов. По его словам, провести эту работу планируется в мае.

София Саттарова