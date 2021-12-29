"В партии произошёл раскол": депутат Мосгордумы Беседина объявила о создании движения "Яблоко"

Депутат Московской городской Думы Дарья Беседина намерена создать общественное движение "Яблоко", в котором смогут состоять действующие и бывшие члены одноименной партии. Политик заявила об этом 29 декабря в своем Telegram-канале.

Накануне Беседину и ее соратников исключили из партии "Яблоко" за поддержку кандидата от другого объединения на выборах депутатов Государственной думы. Беседина уверена, что руководство партии таким образом пытается исключить из своих рядов инакомыслящих.

"В партии произошёл раскол — бо‌льшая часть партийцев не согласна с действиями людей, занимающих руководящие позиции в партии. Бюро партии и председатель Рыбаков ведут борьбу с несогласными, дискриминируя партийцев — списками исключая из партии или лишая права голоса в партии людей, имеющих неугодную руководству позицию", - написала Беседина в своём Telegram-канале.

В ответ на исключение она объявила о создании нового объединения, целью которого станет возрождение "Яблока" как демократической партии, к которой смогут примкнуть как действующие, так и бывшие члены партии. В ближайшее время Беседина с единомышленниками сформируют оргкомитет и проведут собрание в столице и в регионах. Она собирается предложить свою кандидатуру на пост председателя.

Беседина в разговоре с ЗАКС.Ру рассказала, что в оргкомитет нового движения войдут бывшие члены "Яблока". Из Петербурга в нем пока состоит исключенный из партии начале декабря депутат МО "Литейный округ" Филипп Погорелов, которого лишили членства из-за антипартийных высказываний и сотрудничества с петербургским отделением "Городских проектов". Бывшая "яблочница" предположила, что к новому движению захотят присоединиться сотни людей.

По словам Бесединой, она с единомышленниками заранее не планировала создавать общественное движение. Свое решение она объясняет необходимостью реагировать на внутреннюю политику партии по отношению к неугодным "яблочникам".

- Проблема возникла не вчера. Текущее руководство избрано не большинством членов партии, а через хитрую систему квот для обеспечения "правильного" голосования на съезде. Решения руководства прямо противоречат мнению большинству членов партии, что и вызвало ряд открытых писем, за подписание которых сейчас исключают, - рассказала она.

В дальнейшем участники альтернативного "Яблока" намерены "вернуть" себе юрлицо. Беседина допускает несколько вариантов решения этого вопроса.

- Пути к возврату юридического лица могут быть различными. Возможно, нынешнее "Яблоко" прекратит своё существование из-за наблюдающегося развала, и мы зарегистрируем партию заново. Возможно, руководство партии сменится, и мы с ней воссоединимся, - сказала она.

Бывший член партии Александр Гребенко рассказал ЗАКС.Ру, что положительно отнесся к новости о создании нового "Яблока".

- Новость отличная. Я недавно сам заявлял о выходе из нынешнего "Яблока" в том числе из-за того, что не видел никакой альтернативы для развития. Но теперь новое движение заявляет, что туда могут войти и бывшие члены "Яблока", поэтому, скорее всего, я для себя рассматриваю такой вариант, - рассказал Гребенко.

Ранее из столичного отделения партии исключили ряд членов, которые, по мнению партийного руководства, грубо нарушили устав объединения, поддержав на сентябрьских выборах кандидатов от других партий, а также подписав коллективные обращения "порочащие партию "Яблоко" и наносящие ей политический ущерб". В петербургском региональном отделении членства лишились пять человек. Двоих из них (Ивана Сорокина и Анну Боеву) решили исключить из-за споров вокруг экс-депутата Заксобрания Бориса Вишневского Александра Кобринского, который судился с изданием "Холод" из-за публикаций о его якобы неподобающем поведении.

Константин Леньков