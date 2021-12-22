Ивана Сорокина и Анну Боеву исключили из "Яблока" из-за критики руководства партии и Кобринского

"Яблоко" исключило из своих рядов двух членов партии: Ивана Сорокина и Анну Боеву, об этом Сорокин сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру.

В решении указано, что Сорокина и Боеву исключили из "Яблока" из-за ситуации вокруг Александра Кобринского. Напомним, в ноябре 2020 года "Холод" опубликовал текст под заголовком "Блистательный профессор": в нем девушки анонимно рассказали о неподобающем отношении со стороны Кобринского, который был преподавателем РГПУ. Кобринский подал в суд на издание и журналистку Софью Вольянову, добиваясь опровержения двух фрагментов текста.

"Яблочникам" вменили то, что они подписывали открытые письма делегатам съезда партии в апреле и членам партии в октябре. Напомним, в апрельском письме авторы критиковали "яблочных" лидеров за то, что они, по их версии, уклоняются "от активного участия в политической жизни и вместо этого занимаются борьбой с внутрипартийной оппозицией". Авторы предлагали поменять председателя и бюро партии, выставить на выборы широкую коалицию кандидатов от демократических сил и восстановить всех ранее исключенных из "Яблока". Под обращением подписались 277 членов партии из разных городов, в том числе около 60 петербуржцев.

Также Сорокину припомнили, что он был одним из организаторов закрытого чата, в котором участники решали, как провести партийное расследование. По версии "Яблока", в том чате была "агрессивная травля члена партии".

В решении по Боевой указано, что в июне в ее Livejournal был опубликован доклад рабочей группы, в котором говорилось о подтверждении сведений из публикации "Холода". По версии руководства "Яблока", члены партии "не имели законных полномочий и не обладали необходимой компетенцией для проведения расследования, положенного в его основу", и то, что суд встал на сторону Кобринского в споре с изданием, "подтверждает необъективность выводов "доклада".

В случае с Сорокиным руководство "Яблока" подчеркнуло, что в ноябре он стал координатором петербургского отделения "Городских проектов" Максима Каца и Ильи Варламова. По мнению "Яблока", членство в партии несовместимо с участием в других общественных объединениях, "преследующих политические цели, участвующих в выборах или имеющих свою политическую программу".

Сорокин считает, что претензия к его работе в "Городских проектах" — это попытка сделать так, чтобы "не выглядело, что исключают за борьбу с домогательствами".

"Я избрался в Горпроекты на год, и в течении этого года никаких выборов в СПб не будет. То есть мы Горпроектами в любом случае не смогли бы составить конкуренцию яблочным кандидатам на выборах, даже если бы очень захотели", - пояснил Сорокин.

Ранее из "Яблока" из-за критики Кобринского и открытых писем с критикой руководства исключили двух членов партии. Еще одного "яблочника" исключили за публичную поддержку депутата Михаила Амосова на выборах. Последний раньше сам был в "Яблоке", затем стал беспартийным, а перед выборами присоединился к "Справедливой России – За правду".