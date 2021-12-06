Кобринский отсудил у журналистки "Холода" 300 тысяч рублей из-за текста "Блистательный профессор"

Член "Яблока", бывший преподаватель РГПУ им. Герцена Александр Кобринский отсудил у журналистки издания "Холод" Софьи Вольяновой 300 тысяч рублей в рамках иска о защите чести и достоинства.

Поводом для претензий Кобринского стал текст "Блистательный профессор", в котором девушки на анонимной основе рассказывали о его неподобающем отношении к ним.

"Сегодня Петроградский районный суд удовлетворил иск Кобринского ко мне из-за текста "Блистательный профессор" в части о диффамации, постановил меня написать опровержение в своем фейсбуке и заплатить Кобринскому 300 тысяч рублей", - написала Вольянова в Twitter.

После выхода материала некоторые члены "Яблока" создали рабочую группу, которая представила доклад по оценке статьи "Холода". Впоследствии авторы доклада заявили, что они не смогли опровергнуть информацию в материале издания и не смогли найти основания считать предоставленную девушками информацию ложной.

Напомним, текст "Блистательный профессор" вышел в ноябре 2020 года. Сразу после публикации Кобринский обвинил "Холод" во вмешательстве в частную жизнь и подал иск о защите чести и достоинства к Софье Вольяновой.

Члены петербургского "Яблока" предлагали провести расследование по информации из материала, однако региональное бюро большинством голосов проголосовало против. Тогда часть "яблочников" провела самостоятельное разбирательство. После этого Федеральное бюро запустило процесс перерегистрации отделения. Одна из причин – формирование рабочих групп вопреки решению руководства.

Кобринский впоследствии из петербургского "Яблока" вышел и подал заявление на перерегистрацию в Федеральное бюро партии.