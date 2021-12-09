Исключили за "кацизм" и "амосовщину"

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Три члена петербургского "Яблока" не смогли пройти перерегистрацию в партии. Двоих решили исключить за инициирование открытых писем с критикой руководства. Третьего — за публичную поддержку депутата Михаила Амосова на выборах. Среди исключенных сразу два мундепа.

"Мочите его"

Онлайн-заседание федерального бюро "Яблока", на котором рассматривали первые заявки петербургских партийцев на перерегистрацию, состоялось 9 декабря. Всего заявок поступило около 300. На первом этапе одобрили перерегистрацию 75 человек, троим членство решили не продлевать. Среди исключенных оказались активист Станислав Бессекерский и два мундепа: Филипп Погорелов из местного совета МО "Литейный округ" и Александр Гребёнкин из совета МО "Гражданка".

Погорелов записал часть заседания, на котором обсуждалось его членство, и выложил это видео в открытый доступ. В ходе обсуждения несколько раз звучала фамилия директора фонда "Городские проекты" Максима Каца и неологизм "кацисты".

Кац состоял в "Яблоке" в 2016-2020 годах с перерывом в 14 месяцев. Отвечал за несколько избирательных кампаний, в ходе которых провел в региональные органы власти и местного самоуправления в том числе и своих единомышленников. Ставший муниципалом в 2019 году Погорелов — один из них. В феврале 2020 года Каца и 15 его сторонников выгнали из партии, обвинив в нанесении ей политического ущерба. В "Яблоке" считают, что исключенный политик не оставляет попыток влиять на жизнь партии через близких себе людей, оставшихся в ее рядах. По словам члена федерального бюро Ольги Цепиловой, Погорелов был одним из самых ярых сторонников Каца в Петербурге. О связях мундепа с политиком говорили и во время заседания. В частности, один из старейших членов партии Анатолий Голов рассказал, что во время собеседования, которое предшествовало заседанию бюро, Погорелов якобы отвечал на вопросы в соответствии с некой методичкой Каца.

"К сожалению, в петербургской организации есть некоторое количество членов партии, которые абсолютно сознательно работают против партии. Смысл этих действий очень простой: чтобы мы не занимались политикой, а занимались внутренними разборками. И Филипп Погорелов — один из самых активных людей, которые занимаются препятствиями в работе партии", - заявил Голов.

Конкретных претензий, которые предъявили мундепу, оказалось сразу несколько. По словам зампреда "Яблока", депутата парламента Петербурга Бориса Вишневского, Погорелов был одним из инициаторов нескольких публичных обращений, подписанных членами партии, несогласными с политикой руководства. В частности, это письмо к делегатам апрельского съезда партии, в котором утверждалось, что "яблочные" лидеры уклоняются "от активного участия в политической жизни и вместо этого занимаются борьбой с внутрипартийной оппозицией".

Авторы письма предлагали поменять председателя и бюро партии, выставить на выборы широкую коалицию кандидатов от демократических сил и восстановить всех ранее исключенных из "Яблока". Под обращением подписались 277 членов партии из разных городов, в том числе около 60 петербуржцев.

В сентябре вместе с группой сторонников Погорелов заявил, что считает своим союзником Алексея Навального и что отдельным представителям руководства "Яблока" "хочется сидеть сложа руки и не выходить из партийных офисов".

"Наконец, последнее. В мае-июне были обнародованы призывы Филиппа Погорелова организовать травлю одного из наших коллег. Я думаю, вы хорошо представляете, о ком идет речь", - сказал Вишневский.

Во время заседания бюро фамилия коллеги, который подвергся травле, так и не прозвучала. Собеседники ЗАКС.Ру в партии уверенно сказали, что речь шла о бывшем депутате ЗакСа Александре Кобринском. Не сомневается в этом и сам Погорелов. 10 июня экс-парламентарий выложил в Facebook скрины высказываний о себе из закрытого чата. Его создала группа "яблочников", которых впечатлил текст издания "Холод" "Блистательный профессор". В этой статье приведены анонимные истории студенток РГПУ, рассказавших, что Кобринский во время своей преподавательской работы в этом вузе якобы до них домогался и вел себя неэтично. "Яблочник" подал на автора материала в суд и одержал победу. Среди опубликованных им в июне скринов есть сообщение от имени Погорелова: "Сильно прижали АА сейчас. Это должно перейти в травлю. Мочите его!!! Сейчас нужный момент".

Поддержал конкурента

Депутата МО "Гражданка" Гребёнкина из партии выгнали за публичную поддержку бывшего "яблочника" Михаила Амосова на выборах 2021 года. Амосов стоял у истоков петербургской организации "Яблока" и какое-то время возглавлял ее. Он покинул партию в ноябре 2018 года, став неофициальным лидером Движения демократического обновления. Актив ДДО с 2019 года стал костяком муниципального совета МО "Гражданка", где заседает и Гребёнкин. В разгар избирательной кампании в ЗакС летом 2021 года муниципал вошел в комитет общественной поддержки Амосова и написал для его агитгазеты статью "Честное "Яблоко" — за Амосова".

Мундеп объяснил ЗАКС.Ру, что видел в Амосове более активного кандидата, чем в Арсении Афиногенове, которого выдвинуло "Яблоко". Гребёнкин заявил, что не хотел победы единоросса и поэтому поддержал сильнейшего оппозиционера.

По словам муниципала, к нему в партии предъявили и другие претензии. В частности, вспомнили, что он тоже подписывал открытые письма и критиковал Кобринского на заседании регионального бюро.

- Эти вопросы обсуждались на заседании бюро, но в тексте проекта решения об этом ничего нет. Исключили его за поддержку Амосова, - уточнила ЗАКС.Ру член федерального бюро Цепилова.

Третий исключенный, Станислав Бессекерский, не скрывает своей поддержки Алексея Навального. На странице теперь уже бывшего "яблочника" "ВКонтакте" размещены статус "Свободу Навальному!" и сразу несколько фотографий политзека. В социальные сети попал текст решения партийного бюро по Бессекерскому. В "Яблоке" ЗАКС.Ру подтвердили, что он достоверный.

Согласно этому документу, на основе информации от Вишневского и Голова Бессекерскому поставили в вину организацию сбора подписей "яблочников" под все теми же открытыми письмами. В партии решили, что в обращениях содержались высказывания, "порочащие деятельность и деловую репутацию лидеров" партии.

"Определяя свое отношение к так называемому "Умному голосованию" С. Г. Бессекерский отметил, что является его сторонником и считает, что Партия "Яблоко" должна принимать совместные политические решения со всеми политическими силами страны без исключения кроме "Единой России", - говорится в решении.

Бюро сочло, что действия ее теперь уже бывшего члена создавали обстановку нетерпимости и неуважения к партии, противоречили ее интересам, нанося ей репутационный и политический ущерб.

- Я как старый болельщик могу привести аналогию с футболом, - прокомментировал ЗАКС.Ру Вишневский. - Нельзя играть за "Зенит", а болеть за "Спартак".

Он не исключил, что в будущем партия сможет вернуть ушедших членов.

- Если они одумаются, мы готовы в будущем принять их назад. У нас уже не раз были такие случаи. Даже некоторые члены федерального бюро на время покидали партию, - вспомнил депутат.

Претендентов на перерегистрацию из Петербурга планируют обсуждать поэтапно, раз в 1-2 недели. Исключенные "яблочники" обдумывают возможность обжаловать решения бюро в партийном арбитраже.

Сергей Еремеев