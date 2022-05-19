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Новости 13:30

Депутат Нилов допустил возможность рекомендации Слуцкого на пост главы ЛДПР

фото ЗакС политика Депутат Нилов допустил возможность рекомендации Слуцкого на пост главы ЛДПР

Депутат Госдумы Ярослав Нилов допустил возможность рекомендации кандидатуры Леонида Слуцкого на пост нового лидера ЛДПР, сообщило 19 мая ТАСС. Накануне съезда высший совет должен принять решение о том, кого рекомендовать делегатам съезда, отметил парламентарий.

"Согласно уставу партии, высший совет должен вынести решение о рекомендации делегатам кандидатуры председателя. Большинство членов совета уже высказались в поддержку Леонида Эдуардовича Слуцкого на этот пост. Уверен, именно его кандидатура будет рекомендована для рассмотрения делегатами съезда", — поведал Нилов.

Депутат уточнил, что на съезде озвучиваются как предложения высшего совета, так и иные предложения о кандидатурах. Позже делегаты большинством голосов отбирают конкретные фамилии для занесения в бюллетень, а затем уже происходят выборы. По словам Нилова, к настоящему моменту о претензиях на место главы ЛДПР заявили в качестве самовыдвиженцев экс-депутаты Госдумы Александр Шерин и Виталий Золочевский.

"Кто из заявленных кандидатов обладает таким авторитетом, политической закалкой? А Слуцкому, которого уже избрали руководителем фракции ЛДПР, доверяют", — добавил Нилов, назвав последнего "олицетворением единой команды, которая уже больше месяца обеспечивает функционирование ЛДПР".

Ранее стало известно о том, что Слуцкий полноценно возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме. С момента смерти Владимира Жириновского он руководил думскими либерал-демократами в статусе врио.


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