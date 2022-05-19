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Новости 14:35

Беглов пообещал не запрещать книги европейских классиков

фото ЗакС политика Беглов пообещал не запрещать книги европейских классиков

Губернатор Александр Беглов принял 19 мая участие в открытии на Дворцовой площади XVII Петербургского книжного салона, сообщил "Интерфакс". В своей речи градоначальник порассуждал о запретах в культурной сфере и заверил, что Россия не станет "унижаться" до запретов.

В своем выступлении Беглов, в частности, заявил, что в наши дни "запрещают культуру русскую в Европе", и в том числе произведения Достоевского, Толстого и Чехова.

"Но мы так делать не будем, — заверил слушателей губернатор. — Мы будем продолжать читать европейских классиков, они настоящие, они правильные, мы их любим. Мы не будем унижаться до того, чтобы запрещать что-то у нас".

Помимо Беглова, в церемонии открытия приняли участие директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, спикер Заксобрания Александр Бельский и глава Российского книжного союза Сергей Степашин. Последний в своем выступлении также не преминул коснуться геополитической обстановки.

"Простого времени, особенно в нашем городе, наверное, не было никогда, в том числе когда мы вспоминаем блокаду города, — заявил Степашин. — Сегодня нас тоже пытаются закрыть в блокаду. От некогда русской земли, точнее, земли Российской империи, из Польши звучат слова о том, что нужно вообще уничтожить русский мир".

Степашин также выразил уверенность, что уничтожить русский мир не удастся, поскольку "русский мир — это вы, это мы, это наш город, это наша книга, которая во всех отношениях нас объединяет".

Книжный салон продлится в Петербурге с 19 по 22 мая. Как сообщалось ранее, мероприятие в этом году проведут в новом формате, для него на Дворцовой площади установили четыре павильона, а участие в салоне сделали для издательств бесплатным.

 


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