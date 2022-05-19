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Новости 15:42

Сеть McDonalds продает все свои российские рестораны бизнесмену Говору

фото ЗакС политика Сеть McDonalds продает все свои российские рестораны бизнесмену Говору

Руководство компании McDonalds объявило о заключении сделки по продаже российской сети ресторанов быстрого питания бизнесмену Александру Говору. Россиянин получит в свое распоряжение все точки McDonalds в стране, которые продолжат работу под новым брендом.

До последнего времени в России оставались доступными для клиентов только рестораны McDonalds, работающие по франшизе и как правило расположенные на территории крупных транспортных узлов. Ожидается, что их закроют и переформатируют в ближайшие недели.

"Договор купли-продажи предусматривает сохранение сотрудников на срок не менее двух лет на эквивалентных условиях. Покупатель также согласился профинансировать заработную плату корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны до закрытия, а также профинансировать существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами", - говорится в сообщении.

Всего до мартовского объявления об уходе с российского рынка в стране функционировало свыше 800 точек McDonalds. Свой уход руководство сети объяснило несогласием с военной спецоперацией на Украине.

Как пишет РБК, компании Александра Говора ООО "Гид" принадлежат 25 ресторанов McDonalds, расположенных в Сибири.


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