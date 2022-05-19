РКН потребовал от Wikimedia Foundation "приземлиться" в России

Американская компания Wikimedia Foundation (НКО, обеспечивающая работу "Википедии") оказалась в списке организаций, от которых Роскомнадзор требует исполнения положений так называемого закона о "приземлении" в России. В числе ресурсов Wikimedia Foundation РКН называет сайты wikipedia.org и ru.wikipedia.org (русскоязычная "Википедия").

Закон, распространяющийся на ресурсы с более чем полумиллионной аудиторией, требует, чтобы такие компании открывали представительство в России, регистрировались на сайте РКН и создавали форму для обратной связи. Пока ни одно из условий благотворительным фондом, управляющим "Википедией", не выполнено.

Среди тех, кто ранее хотя бы частично исполнил закон о "приземлении", числятся сервисы Spotify, Apple, Viber и Likee.