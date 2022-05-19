ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:32

В России за год удвоилось число уголовных дел, возбужденных из-за пыток в тюрьмах

фото ЗакС политика В России за год удвоилось число уголовных дел, возбужденных из-за пыток в тюрьмах

Исполняющий обязанности начальника управления Генпрокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николай Зверев озвучил свежую статистику, касающуюся превышения полномочий сотрудниками ФСИН. Число дел, возбужденных из-за пыток в местах лишения свободы, за последний календарный год выросло почти вдвое, передает "Интерфакс". Если в 2020 году таких дел открыли 116, то по итогам следующего года их стало уже 205. По мнению Зверева, ответственность за участившиеся издевательства над заключенными несут региональные начальники ФСИН и свойственное им самоустранение от проблемы.

"Отсутствие принципиальной позиции со стороны руководителей ряда пенитенциарных учреждений и руководителей территориальных органов ФСИН России к фактам нарушения этого права (на безопасность и жизнь), привело к формированию незаконной практики обращения с осужденными и лицами, содержащимися под стражей с применением насилия и унижением человеческого достоинства", - констатировал силовик.

В других случаях, по данным Зверева, имеет место противоположный тип поведения начальников пенитенциарных учреждений: они не закрывают глаза на проблему, а, наоборот, "к сожалению, сами нарушают нормы уголовного закона" в части применении силы и спецсредств.

В качестве отрицательного примера представитель прокуратуры привел ОТБ-1 в Саратовской области, о пытках и изнасилованиях в которой минувшей осенью стало известно в федеральном масштабе.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама