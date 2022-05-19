В России за год удвоилось число уголовных дел, возбужденных из-за пыток в тюрьмах

Исполняющий обязанности начальника управления Генпрокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николай Зверев озвучил свежую статистику, касающуюся превышения полномочий сотрудниками ФСИН. Число дел, возбужденных из-за пыток в местах лишения свободы, за последний календарный год выросло почти вдвое, передает "Интерфакс". Если в 2020 году таких дел открыли 116, то по итогам следующего года их стало уже 205. По мнению Зверева, ответственность за участившиеся издевательства над заключенными несут региональные начальники ФСИН и свойственное им самоустранение от проблемы.

"Отсутствие принципиальной позиции со стороны руководителей ряда пенитенциарных учреждений и руководителей территориальных органов ФСИН России к фактам нарушения этого права (на безопасность и жизнь), привело к формированию незаконной практики обращения с осужденными и лицами, содержащимися под стражей с применением насилия и унижением человеческого достоинства", - констатировал силовик.

В других случаях, по данным Зверева, имеет место противоположный тип поведения начальников пенитенциарных учреждений: они не закрывают глаза на проблему, а, наоборот, "к сожалению, сами нарушают нормы уголовного закона" в части применении силы и спецсредств.

В качестве отрицательного примера представитель прокуратуры привел ОТБ-1 в Саратовской области, о пытках и изнасилованиях в которой минувшей осенью стало известно в федеральном масштабе.