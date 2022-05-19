"Инженеры, экологи и даже почтальон": В областной администрации поведали об участниках кадрового конкурса

В общей сложности 273 человека из 14 регионов России подали заявки для участия в конкурсе "Губернаторский кадровый резерв", рассказали 19 мая в администрации Ленобласти. Предполагается, что победители конкурса "смогут претендовать на руководящие должности в областной администрации".

Больше всего заявок поступило с территории Ленинградской области — таких насчитали 213. Еще 44 заявки пришло из Петербурга и три — из Москвы. Прочие кандидаты проживают в различных регионах, от Архангельской области до Пермского края.

Средний возраст соискателей — 34 года. " Профессии — самые разнообразные. Помимо служащих и "бюджетников" есть инженеры, экологи, медики, журналисты и даже почтальон", — отрапортовали в администрации.

Ранее в местной пресс-службе рассказали о планах устроить на ПМЭФ стенд с фотозоной, где желающие смогут сделать снимки с виртуальным губернатором.